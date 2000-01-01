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Более 100 выигранных дел у Налоговой по отказам в регистрации.
+7 (495) 212-93-17
Через 5 дней Регистрация ООО завершена. Вы получаете документы у нас в офисе и открываете счет в банке
Государственной Пошлине
При подаче документов через ЭЦП, Вы экономите 7000 руб. на:
Итого
Пошлина
ЭЦП - для удаленной подачи в ФНС
Наши Услуги
СВЯЗИ
Мы направим Вам на E-mail анкету для начала работы
Вы отправляете Нам заполненную анкету
Мы готовим комплект документов для регистрации ООО
Вы приезжаете в Наш офис для оформления ЭЦП или нотариального удостоверения документов
Мы подаем и получаем документы в Налоговой
Стоимость услуг по Регистрации ООО
Подбор кодов ОКВЭД
Юридический адрес на 11 мес.
Полный комплект документов
Открытие счета в ТОП-Банке
Изготовление печати
0
27200 руб.
от 25500
1700
Месяц Бухгалтерии после Регистрации
Постановка на учет в Фонда (ПФР,ФСС)
Правильно оформим все документы
6200 руб.
с Вашим Юр. Адресом
4500
1700
0
Подготовка документов.
4000
6500 руб.
Подбор кодов ОКВЭД
2500
—
Полный комплект документов
Регистрация ООО через ЭЦП
Регистрация ООО "Под Ключ"
в Москве и МО
ЮрМаркт
Пн-Пт с 10.00 до 19.00
Время работы
+7 (495) 212-93-17
Нотариусе
4000 руб.
Постановка на учет в Фонда (ПФР,ФСС)
Изготовление печати
Открытие счета в ТОП-Банке
Все поездки делаете Вы.
с Нашим Юр. Адресом
Регистрация ООО через ЭЦП
Месяц Бухгалтерии после Регистрации
Оставьте заявку — Мы перезвоним Вам, в течение 15 минут.
Регистрация ООО "Под Ключ"
за 5 дней. Без поездок и очередей в госорганах!
Немного отзывов о Нас
Глубокие
Все мы прекрасно понимаем, без них, никуда.
Необходимые
Выбирая нашу компанию, Вы делаете огромный вклад в свое будущее, будучи юридически защищенным.
Почему Мы
ЮрМаркт
г. Москва, м. Таганская (кольцевая), Тетеринский переулок, д. 4/8, стр 2. офис 103 (4 мин. от Метро)
Мы Здесь
Время работы
Регистрация ООО "под ключ"
в Москве и МО
Пн-Пт с 10.00 до 19.00
Ирина, эксперт по регистрации ООО. Более 10 лет опыта.
Свыше 3400 успешных регистраций ООО и ИП.
3000 руб.
Наши банки-партнеры
в которых, мы откроем счет за 1-2 дня.
Поможем с юридическим адресом
Подберем коды ОКВЭД
Откроем счет в ТОП-банке за 1-2 дня
Изготовим для Вас печать
Гарантия от отказа прописана в договоре
Бесплатное Бухгалтерское сопровождение после Регистрации ООО*
Можем показать Вам стопки наших дипломов и грамот. Но это не показатель, показатель - результат.
Колоссальный
ЗНАНИЯ
Как Мы Работаем
ОПЫТ
Намного важнее знаний. Наличие опыта говорит о надежности. У нас он есть.
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