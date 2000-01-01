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Более 100 выигранных дел у Налоговой по отказам в регистрации.

+7 (495) 212-93-17

Через 5 дней Регистрация ООО завершена. Вы получаете документы у нас в офисе и открываете счет в банке

Государственной Пошлине

При подаче документов через ЭЦП, Вы экономите 7000 руб. на:

Итого

Пошлина

ЭЦП - для удаленной подачи в ФНС

Наши Услуги

СВЯЗИ

Мы направим Вам на E-mail анкету для начала работы

Вы отправляете Нам заполненную анкету

Мы готовим комплект документов для регистрации ООО

Вы приезжаете в Наш офис для оформления ЭЦП или нотариального удостоверения документов

Мы подаем и получаем документы в Налоговой

Стоимость услуг по Регистрации ООО

Подбор кодов ОКВЭД

Юридический адрес на 11 мес.

Полный комплект документов

Открытие счета в ТОП-Банке

Изготовление печати

0

27200 руб.

от 25500

1700

Месяц Бухгалтерии после Регистрации

Постановка на учет в Фонда (ПФР,ФСС)

Правильно оформим все документы

6200 руб.

с Вашим Юр. Адресом

4500

1700

0

Подготовка документов.

4000

6500 руб.

Подбор кодов ОКВЭД

2500

—

Полный комплект документов

Регистрация ООО через ЭЦП

Регистрация ООО "Под Ключ"

в Москве и МО

ЮрМаркт

Пн-Пт с 10.00 до 19.00

Время работы

+7 (495) 212-93-17

Нотариусе

4000 руб.

Постановка на учет в Фонда (ПФР,ФСС)

Изготовление печати

Открытие счета в ТОП-Банке

Все поездки делаете Вы.

с Нашим Юр. Адресом

Регистрация ООО через ЭЦП

Месяц Бухгалтерии после Регистрации

Оставьте заявку — Мы перезвоним Вам, в течение 15 минут.

Регистрация ООО "Под Ключ"

за 5 дней. Без поездок и очередей в госорганах!

Немного отзывов о Нас

Глубокие

Все мы прекрасно понимаем, без них, никуда.

Необходимые

Выбирая нашу компанию, Вы делаете огромный вклад в свое будущее, будучи юридически защищенным.

Почему Мы

ЮрМаркт

г. Москва, м. Таганская (кольцевая), Тетеринский переулок, д. 4/8, стр 2. офис 103 (4 мин. от Метро)

Мы Здесь

Время работы

Регистрация ООО "под ключ"

в Москве и МО

Пн-Пт с 10.00 до 19.00

Ирина, эксперт по регистрации ООО. Более 10 лет опыта.

Свыше 3400 успешных регистраций ООО и ИП.

3000 руб.

Наши банки-партнеры

в которых, мы откроем счет за 1-2 дня.

Поможем с юридическим адресом

Подберем коды ОКВЭД

Откроем счет в ТОП-банке за 1-2 дня

Изготовим для Вас печать

Гарантия от отказа прописана в договоре

Бесплатное Бухгалтерское сопровождение после Регистрации ООО*

Можем показать Вам стопки наших дипломов и грамот. Но это не показатель, показатель - результат.

Колоссальный

ЗНАНИЯ

Как Мы Работаем

ОПЫТ

Намного важнее знаний. Наличие опыта говорит о надежности. У нас он есть.